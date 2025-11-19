В Дагестане сотрудников соцфонда подозревают в мошенничестве на 49 млн рублей

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения четверым сотрудникам отделения социального фонда России по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Их подозревают в хищении средств материнского капитала на сумму свыше 49 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемые в 2023 году действовали в сговоре с представителями кредитного потребительского кооператива. Участники схемы составляли поддельные документы о покупке жилья в различных жилищно-строительных кооперативах, хотя на самом деле недвижимость заемщики не приобретали.

На основании этих фальшивых бумаг злоумышленники обналичивали средства материнского капитала. Следствие считает, что указанными действиями федеральному бюджету причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил всем четверым подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 16 января 2025 года.

Константин Соловьев