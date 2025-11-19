В Данилове завершается благоустройство по нацпроекту

В Данилове завершаются работы по проекту «Ход конем», который направлен на создание комфортных пространств на Юбилейной и Преображенской площадях. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Благоустройство финансируется в том числе за счет федерального гранта, полученного за победу во Всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Михаил Евраев отметил, что все работы планируется завершить в следующем году, но уже сейчас видно, как проект сочетает современные методы благоустройства с сохранением уникальности Данилова. Он добавил, что аналогичные проекты выполняются в других округах региона.

«Этой осенью завершены проекты "Гаврилов-Ям. Ось городского развития" и "Большое сердце маленького города" в Любиме, мероприятия идут в Мышкине и Переславле-Залесском. В 2025 году победителями стали Рыбинск, Пошехонье и Вятское, которое впервые участвовало в отборе в статусе исторического поселения. На эти проекты будет направлено более 250 млн рублей»,— отметил Михаил Евраев.

На Юбилейной площади Данилова уже завершена прокладка дорожек и установка стилизованных фонарей с многоуровневой подсветкой. Установлены лавочки-качели с навесами, создано пространство для городских мероприятий и летний кинотеатр. В планах — установка фонтана, создание детского игрового городка и организация торговых мест.

На Преображенской площади работы ведутся с учетом исторического наследия. Место бывшего храма выложено специальным покрытием, а его контуры будут обозначены арочной конструкцией. Завершена укладка тротуарной плитки и оборудованы места для отдыха. В ближайшее время планируется завершить установку фонарей и провести озеленение.

Антон Голицын