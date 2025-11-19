Суд не признал воронежского бизнесмена Андрея Благова банкротом
Арбитражный суд Воронежской области вынес определение по делу о признании банкротом местного бизнесмена Андрея Благова, оставив без рассмотрения поданное в марте этого года заявление председателя думы Калининского округа Тверской области Георгия Четверкина («Единая Россия»). Пока шел процесс, господин Благов погасил 33,3 млн руб. задолженности. Это следует из документов суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В деле участвуют еще два кредитора — Александр Чухломин и Галина Четверкина. Следующее заседание назначено на 9 декабря.
Согласно данным Rusprofile.ru, господин Четверкин является гендиректором ряда предприятий в Тверской области — ООО «Звероплемзавод Савватьево» (разведение пушных зверей на фермах; контролируется Галиной Четверкиной), АО «Исток» (производство строительных металлических конструкций; акционеры неизвестны) и более мелких компаний.
Андрей Благов выступает учредителем ООО «ЗМТ-Логистик», которая занимается грузовым воздушным транспортом, а также ООО «Технопласт-М» (производство пластмассовых плит). В прошлом у него были промышленные, сельскохозяйственные и медицинские активы (сеть медицинских центров «Диагностика экстра» и воронежский онкоцентр), большинство из которых продано или ликвидировано. В 2020 году Андрей Благов заявлял проект производства композитных деталей для авиации и космической промышленности в ОЭЗ «Центр» под Воронежем. В 2022 году сумма инвестиций в него выросла до 3,5 млрд руб., о сдаче объекта в эксплуатацию не сообщалось.
