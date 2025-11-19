Девелоперский холдинг «Орсо групп» получил контроль еще над одной площадкой в Индустриальном районе Перми, где уже развивает проект в рамках комплексного развития территорий. Одна из структур холдинга — ООО «Орсо Сити» — стала владельцем нового участка по ул. Танкистов, 11. С концепцией развития этой территории компания еще не определилась. Эксперты говорят, что редевелопмент промышленных территорий находится в тренде, а Индустриальный район — перспективная локация для развития жилого района.



ООО «Орсо Сити» (девелоперский холдинг «Орсо») стало владельцем земельного участка в Индустриальном районе по адресу: ул. Танкистов, 11. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал гендиректор «Орсо групп», совладелец ООО «Орсо Сити» Михаил Бесфамильный. Площадь территории составляет 1 га. Как пояснил господин Бесфамильный, компания выкупила объект у бывшего владельца. Сумму сделки бизнесмен раскрыть отказался. Сейчас на этой территории расположены действующие производственные цеха, работающие на правах аренды. «Пока планируем и дальше сдавать цеха в аренду»,— отметил господин Бесфамильный. Как рассказал девелопер, концепция будущего использования этой территории пока не определена. По его словам, рассматриваются варианты строительства здесь жилья или коммерческих объектов.

ООО «Орсо Сити» было зарегистрировано в прошлом году в Перми по адресу: ул. Ленина, 9. Учредителями на паритетных началах выступили два владельца холдинга — Николай Смирнов и депутат Пермской гордумы Михаил Бесфамильный. Как отмечал господин Бесфамильный, компания была создана для застройки новых участков.

Стоит отметить, что 12 ноября изменился состав учредителей ООО «Орсо Сити». По данным «СПАРК-Интерфакс», доли Николая Смирнова и Михаила Бесфамильного уменьшились до 25%. Совладельцем ООО с долей 50% стал Олег Мальцев. Господин Мальцев также является владельцем ООО «Спецтехстрой» и ООО «Кама-Сервис». Изменения в составе учредителей господин Бесфамильный комментировать отказался.

Участок на ул. Танкистов, 11, находится вблизи территории, которую уже осваивает девелоперский холдинг «Орсо групп». Сейчас компания реализует проект комплексного развития территории на ул. Левченко, 8. В конце 2022 года «Орсо групп» приобрела цеха лакокрасочного завода в Перми и право аренды участка площадью 1,5 га под строениями. Позднее компания получила контроль и над другими бывшими заводскими территориями. Общая площадь территории, которая находится в собственности девелопера, составляет около 2,5 га.

В 2023 году на землях лакокрасочного завода установили зону комплексного развития территории. Здесь возводится жилой комплекс с объектами социальной и транспортной инфраструктуры. В проект, помимо жилья, входит возведение сквера, физкультурно-оздоровительного комплекса и транспортной инфраструктуры. Жилой комплекс рассчитан примерно на 70 тыс. кв. м, универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс — на 2 тыс. кв. м.

Коммерческий директор АО «ПЗСП» Кирилл Николаев считает, что редевелопмент бывших промышленных зон сегодня находится в тренде. «Это рабочий механизм, который позволяет застройщикам благоустраивать неиспользуемые площадки, превращая их в доступные локации для жителей. Подобный опыт есть и у ПЗСП, который сегодня реализует редевелопмент промзоны бывшего завода смазок и СОЖ»,— напомнил он.

По словам участника рынка, Индустриальный район Перми в последние годы активно застраивается и пользуется спросом у пермяков. «Считаю оправданным развивать несколько площадок в одной локации с точки зрения соблюдения общей концепции облика района, создавая современные пространства для комфортной жизни горожан в едином стиле. Предполагаю, что если удастся реализовать задуманный проект, то это станет достойным продолжением „Коннект-квартала“, который застройщик строит поблизости»,— говорит господин Николаев.

Как считает гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев, сегодня девелоперам интереснее рассматривать строительство жилья, потому что понятны спрос и ликвидность. В то же время в Индустриальном районе его уже строится довольно много, и эти комплексы могут конкурировать друг с другом. По мнению специалиста, чтобы этого не произошло, девелопер мог бы разработать для новой территории концепцию, которая отличала бы один комплекс от другого. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в этом районе преобладает малоэтажная застройка, поэтому важно не испортить локацию слишком высокими зданиями в 8–10 этажей.

По словам господина Ананьева, место для застройки очень удобное. «В перспективе ближайших пяти-десяти лет эта промышленная территория „лакокраски“ превратится в комфортный жилой район»,— прогнозирует эксперт. Он напомнил, что после реконструкции улицы Карпинского в 2026 году дорога до центра города будет занимать всего минут десять, что также позитивно скажется на привлекательности района.

Ирина Суханова