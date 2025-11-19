Депутаты приравняли матерей-героинь к Героям Труда

Госдума 19 ноября приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о социальных гарантиях для матерей-героинь. Женщин, родивших и воспитавших десятерых и более детей, обеспечат преференциями наравне с лицами, удостоенными звания Героя Труда.

Пакет соответствующих мер предложило правительство. Среди прочего матери-героини получат льготы при медицинском обслуживании и по услугам ЖКХ, право на бесплатный земельный участок и стройматериалы, дополнительное образование и прочее. Взамен льгот женщина сможет претендовать на ежемесячную денежную выплату.

Нижняя палата поддержала предложенные меры единогласно. «Это подчеркнет высокий статус женщины»,— отметила Светлана Бессараб («Единая Россия»). «Мы, женщины-депутаты, постараемся постоянно напоминать о себе включением в повестку дня вопросов защиты института семьи»,— пообещала глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), сообщив, что матерей-героинь в России сейчас насчитывается 118. По ее словам, в профильном комитете уже задумали предложить аналогичное обсуждаемому звание для мужчин: «Нужен еще и отец-герой!»

Правда, спикер Вячеслав Володин, также выказавший всецелую поддержку особому обеспечению матерей-героинь, с отцами-героями рекомендовал не спешить. «Рожает ребенка мама, понятное дело, и без папы не обошлось, но героиня — мама»,— подчеркнул он.

Впрочем, от себя председатель Думы предложил продумать новацию для профильного Министерства труда. По его мнению, следует внести рекомендацию, чтобы работать на уровне министра, замминистра и руководителей департаментов Минтруда могли только многодетные матери и отцы. «Тогда они будут понимать, как это — быть многодетной мамой или отцом»,— рассудил господин Володин. Инициативу спикера зал встретил аплодисментами.

