Путин оценил танец человекоподобного робота от «Сбера»

Человекоподобный робот по имени Грин, разработанный специалистами «Сбера», станцевал перед президентом Владимиром Путиным. Танец робота глава государства оценил словами «очень красиво».

Робота Грина президенту показал председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Грин сказал господину Путину, что он первый российский человекоподобный робот.

«Более 40 моторов и множество датчиков позволяют мне двигаться плавно, уверенно держать равновесие и безопасно взаимодействовать с людьми»,— сказал робот.

После Грин попросил включить его любимый трек и начал танцевать. Он исполнил танец под композицию «Солнце встало высоко» исполнителей «Полынь Folk», «Галея», «Тульская & Baltin».

«Сбер» сообщал о разработке собственного антропоморфного робота в конце 2023 года. Разработкой занимается Центр робототехники «Сбера». На тот момент над проектом работали более 150 человек.