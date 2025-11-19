Глеб Никитин предложил бизнесу ввести корпоративные выплаты на новорожденных

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил предпринимателям разделить с региональным правительством финансовые затраты на поддержку семей, где рожаются дети. На встрече с бизнес-сообществом 19 ноября он напомнил, что сейчас семьи с новорожденным получают из бюджета до 1 млн руб. и могут воспользоваться сертификатами на покупку детских вещей на 20 тыс. руб. При этом вещи могут быть только нижегородского производства.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«С учетом того, что у нас ежегодно рождается до 20 тыс. детей, то только в индустрию детских товаров из бюджета поступает 400 млн руб.»,— отметил глава региона и предложил бизнесу, у которого есть финансовые возможности, подумать о собственных выплатах.

Глеб Никитин считает, что правительство Нижегородской области имеет полное моральное право предложить предпринимателям финансово поддержать семьи с новорожденными детьми: «Мы уже выплачиваем родителям по миллиону рублей при рождении ребенка. Первого, второго, пятого… Не важно. Любого ребенка и вне зависимости от критериев нуждаемости. В каждой компании таких случаев может быть один-два в год. Это будет один-два миллиона. Но если такое решение будет принято бизнесом, для семьи это будет уже два миллиона. Плюс еще один накопленный миллион — и люди могут рассчитывать на улучшение жилищных условий».

По словам губернатора, в Нижегородской области уже есть положительная демографическая динамика, появившаяся благодаря введению региональных мер поддержки. «Мы такого не ожидали, потому что наши меры поддержки вступили в силу только 1 июля 2025 года. Поэтому хотелось бы призвать тех, у кого финансовые возможности и стабильность пока на хорошем уровне, об этом задуматься»,— отметил глава региона.

Андрей Репин