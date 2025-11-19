«Главное, чтобы это не оказалось пустым звуком»

«Тайный план» из 28 пунктов может быть согласован в ближайшие дни или до конца месяца, пишет Politico. Речь идет о прекращении украинского конфликта. Причем, по данным западной прессы, сама Украина в этом не участвует, так же как и европейские представители. В Кремле не стали опровергать наличие контактов с Вашингтоном, однако указали на отсутствие какой-либо конкретики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также не склонен доверять подобным сенсациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Газета Politico со ссылкой на анонимных представителей Белого дома выдала суперсенсацию: уже на этой неделе может быть одобрено рамочное соглашение об урегулировании украинского конфликта. Примечательно, что Киев и Европа во всем этом не участвуют. Разговор идет исключительно между Москвой и Вашингтоном. Общий смысл такой: Владимир Зеленский на фоне скандала в украинской власти и отступления ВСУ вынужден уступать, смягчать позицию.

Ранее американский портал Axios сообщил некие подробности: Россия и США тайно подготовили план прекращения противостояния из 28 пунктов. Руководит этой работой спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Между тем содержание выглядит очень расплывчато и состоит в основном из общих фраз: прекращение огня (непонятно, на каких условиях), гарантии безопасности (непонятно кому), мир в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Это напоминает декларацию. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отрицать наличие контактов с американскими представителями, однако какой-либо конкретики, что можно обнародовать, пока что нет. Собственно, Кремль и ранее не отрицал, что контакты есть, диалог в той или иной степени продолжается на основе тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске.

Российский фондовый рынок пошел вверх на фоне всех этих новостей, отнесся к происходящему с оптимизмом. В свою очередь, западная пресса настаивает: в Киев вроде бы уже точно прибыли министр армии США Дэниел Дрисколл и начальник штаба Рэнди Джордж. Они якобы доведут подробности указанного выше плана до президента Зеленского.

Очень странно все это звучит. Говорить о мире приехали представители Министерства войны, генералы, чья задача — воевать, а не политикой заниматься.

Более того, те же газеты пишут, что их задача — оценить обстановку на месте. Вот это более правдоподобно: Пентагон отправил в опасную командировку двух высокопоставленных представителей, чтобы они лично убедились, способна ли Украина продолжать боевые действия и в каком состоянии находится армия страны. Это логично.

Тем не менее нельзя исключать, что все происходящее — дымовая завеса. Что-то действительно, возможно, готовится, и для этого нужно подготовить почву, обработать общественное мнение. Но конкретики никакой нет. Все это в духе Дональда Трампа, его излюбленный прием — устраивать шоу и продвигать тезис о собственной непредсказуемости. Тем не менее ситуация в развитии, с этим нужно соглашаться. Так что ждем новых громких сенсаций. Главное, чтобы они не оказались пустым звуком.

Дмитрий Дризе