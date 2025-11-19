Вошел в тираж

Бывший депутат краевого законодательного собрания Андрей Агишев стал владельцем более четверти акций питерского ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг». Соучредителями общества выступают его давние деловые партнеры. Компания входит в межрегиональную ГК «Астер», занимающуюся производством печатной продукции и выпуском книг. Ранее издательско-полиграфический комплекс «Астер» был одним из крупнейших игроков на пермском рынке. По словам экспертов, вероятно, официальное вхождение Андрея Агишева в состав учредителей является юридической формальностью.



Владельцем 25,83% долей ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг» стал бывший депутат заксобрания Прикамья Андрей Агишев. По данным «СПАРК-Интерфакс», вместе с ним единовременно совладельцами общества стали пермские предприниматели Дмитрий и Александр Степановы (25,83% и 7,5% соответственно), Владимир и Вадим Левин (по 7,5%). Участие прежнего единоличного владельца компании Василия Дудкина снизилось со 100 до 25,84% уставного капитала. Господин Дудкин является также соучредителем двух ООО — «АЛС» и «ИПХ Астер», ведущих в том числе полиграфическую деятельность.

Ранее господин Агишев уже занимался полиграфическим бизнесом. В начале 2000-х он контролировал частную типографию «Лазурь», которая впоследствии была объединена с ИПК «Астер». Директором первой выступал Алексей Агишев, второй — Дмитрий Степанов. Слияние двух крупных активов руководство компаний тогда объяснило «выстроенными партнерскими отношениями» между топ-менеджментом, а также общим направлением работы и наличием одинаковых линеек оборудования. Кроме этого, Андрей Агишев входил в совет директоров АО «Сорбент», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и АО «Инвестиционная компания „Ермак“», возглавлял ООО «Пермрегионгаз». До 2011 года был депутатом Законодательного собрания Пермского края первого созыва. После ухода из политики и бизнеса в предпринимательской деятельности не участвовал. В начале 2024 года господин Агишев стал гендиректором пермского АО «Недвижимость Прикамье».

Связаться с господином Агишевым по известному «Ъ-Прикамье» номеру не удалось — его телефон был выключен.

ООО «Первый ИПХ», зарегистрированное в Санкт-Петербурге в 2007 году, занимается производством изделий из бумаги и картона, а также оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами. Чистая прибыль за 2024 год составила 2,9 млн руб., выручка — 367 млн руб. Согласно открытым источникам, юрлицо входит в полиграфический холдинг группы компаний «Астер», действующей на территории Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Ижевска. По данным официального сайта, типография выпускает буклеты со сложной фальцовкой, фирменные каталоги, открытки, календари, брошюры, ежедневники, а также печатную продукцию для маркетплейсов. Холдинг располагает парком современного полиграфического оборудования, в том числе печатными офсетными машинами большого и малого форматов.

Топ-менеджер группы «Кунгурская типография» Александр Кажаев отмечает, что в свое время ГК «Астер» не ограничилась только пермским рынком и вышла за его пределы. Это сформировало стратегию компании, которая заключается в приобретении готового бизнеса с оборудованием и штатом сотрудников в других регионах. Так, филиал в Санкт-Петербурге был основан на базе действующей и одной из крупнейших в Северо-Западном регионе типографии «Любавич». Господин Кажаев предположил также, что официальное вхождение Андрея Агишева в компанию, скорее всего, является юридической формальностью. «Возможно, он и ранее сохранял на организацию определенное влияние»,— полагает Александр Кажаев.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев говорит, что позиции группы компаний «Астер» на общероссийском рынке «можно оценить как солидные, но не доминирующие»: «В региональном масштабе это заметный игрок, который старается выигрывать за счет специализации на рекламной и упаковочной продукции. С учетом недавнего входа пермских инвесторов холдинг должен усилить финансовую устойчивость, что позволит ему нарастить долю присутствия за счет масштабирования».

Единовременный вход сразу пятерых юридически близких друг другу пермских предпринимателей, по мнению господина Тедеева, выглядит как стратегическая консолидация капитала, мотивированная необходимостью усиления холдинга в условиях рыночной турбулентности и санкционного давления. «Это не случайное совпадение, а скоординированная инвестиция. Вероятно, она связана с поиском диверсификации для пермских бизнесов, ориентированных на промышленность, где полиграфия выступает как стабильный актив с низким риском и высокой ликвидностью. Андрей Агишев с его опытом в региональной политике и связями в бизнес-среде, вероятно, мог стать катализатором, привлекая партнеров из близких структур»,— считает эксперт.

Анастасия Леонтьева