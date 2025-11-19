Минсельхоз направит 15 млрд рублей на поддержку фермеров в 2026 году

Министерство сельского хозяйства России выделит 15 млрд руб. на поддержку фермеров в 2026 году, сообщила министр Оксана Лут. Деньги направят на новый проект для развития малого бизнеса в аграрном секторе.

Госпожа Лут пояснила, что раньше поддержка распределялась по разным направлениям, что позволяло регионам перераспределять средства, иногда в ущерб фермерам. Теперь это изменится — все 15 млрд руб. будут защищенной строкой бюджета, предназначенной исключительно для поддержки фермеров.

Одним из новых направлений станет грантовая поддержка сельских пекарен. Будут предложены две модели: пекарни готового цикла и пекарни-кафе. Гранты уже распределены, и министерство будет следить за эффективностью этой меры. Оксана Лут отметила, что доля фермеров в производстве сельхозпродукции стабильна, но есть различия по отраслям.

«И все наши 15 млрд, которые мы не будем уменьшать, — это защищенная строка, которая будет идти только на фермеров»,— сказала Оксана Лут на выставке «Югагро» в Краснодаре (цитата по ТАСС).

Средства можно будет перераспределять только внутри фермерского сообщества, исключая возможность их перевода на другие направления.