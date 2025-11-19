Депутаты избрали Дмитрия Софронова главой свердловского Ачита

Дума Ачитского округа утвердила 37-летнего директора службы по работе с населением «Совет» Дмитрия Софронова главой муниципалитета сроком на пять лет, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. По данным ведомства, господин Софронов родился в соседнем Красноуфимске, закончил Уральский государственный лесотехнический университет и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. «Занимал разные должности в МУП ЖКХ Ачитского округа, позднее был инженером электросвязи»,— добавили в департаменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Софронов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Дмитрий Софронов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Дмитрий Софронов сменил на посту главы Дмитрия Верзакова, который руководил муниципалитетом с 2015 года. Ранее, с 1989 года, он турился рабочим совхоза «Верхтисинский», в 1994 году устроился учителем трудового обучения в Быковской неполной средней школе. С 1995 по 2015 год господин Верзаков прошел путь от инженера до директора муниципального предприятия ЖКХ.

По данным Свердловскстата, население Нижнесергинского района на начало 2025 года составляло 13 427 человек, годом ранее — 13 560. Бюджет муниципалитета на 2025 год планировался с параметрами 1 млрд 494 млн руб. по доходам и 1 млрд 501 млн руб. по расходам. Дефицит должен составить 7 млн руб.

Василий Алексеев