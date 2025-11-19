Четверых петербуржцев будут судить за похищение подростка с требованием выкупа

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о похищении 17-летнего подростка в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Четверо обвиняемых предстанут перед судом по статьям о похищении человека и вымогательстве 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 6 марта 2025 года. Трое нападавших похитили подростка у дома на улице Заречной в поселке Парголово, затолкали в автомобиль и удерживали в течение суток. Злоумышленники били потерпевшего и требовали передать им 1,5 млн рублей.

Испугавшись за свою жизнь, молодой человек позвонил отцу с просьбой перевести 300 тыс. рублей за освобождение. Часть суммы (174 тыс. рублей) сняли через банкомат, остальные 126 тыс. рублей перевели через криптовалютную транзакцию. После получения денег подростка отпустили на улице Токарева в Сестрорецке.

Следствие установило, что нападавшие действовали по заказу — через мессенджер они получили задание наказать подростка, который якобы присвоил денежные средства, полученные преступным путем.

Троим обвиняемым вменяют похищение человека группой лиц с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (п. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Четвертого фигуранта обвиняют в подстрекательстве. Обвиняемые полностью возместили пострадавшему ущерб, сейчас они находятся под стражей.

Артемий Чулков