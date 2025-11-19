Основатель «Русского молока» получил 15,5 года по делу о преступном сообществе

Можайский городской суд Московской области приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого к 15,5 года колонии. В ходе прений гособвинение просило приговорить его к 19 годам. С осени 2023 года Бойко-Великий находится в колонии по делу о растрате.

Василий Бойко-Великий в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Василий Бойко-Великий в 2023 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его обвиняли в создании преступного сообщества с целью хищения подмосковных земельных участков стоимостью 347,9 млн руб. По делу проходили еще девять человек, в том числе бывшие чиновники из Рузского района Подмосковья.

В 2020 году Рузский суд прекратил производство по этому уголовному делу, однако кассационная инстанция отменила это решение.

Осенью 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Василия Бойко-Великого к 6,5 года лишения свободы по другому уголовному делу о растрате 89 млн руб. из средств банка «Кредит Экспресс».

Защита настаивает на невиновности фигуранта, считает приговор незаконным и намеренна его обжаловать.

Ефим Брянцев