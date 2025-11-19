Иноагентов Дмитрия Гудкова и Михаила Ходорковского внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и политика Дмитрия Гудкова (оба объявлены иноагентами), следует из информации на сайте ведомства.

Дмитрий Гудков (признан иноагентом) в 2022 году Фото: Коммерсантъ / Руслан Терехов

Михаил Ходорковский (признан иноагентом) в 2023 году Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

В октябре 2025 года ФСБ возбудила в отношении бизнесмена уголовное дело по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти (ст. 278 и 205.4 УК). Помимо бывшего предпринимателя, в деле фигурируют еще 22 члена «Антивоенного комитета России» (признан в РФ нежелательной организацией), в том числе Дмитрий Гудков (иноагент).

ФСБ утверждало, что комитет планировал «насильственное изменение конституционного строя РФ», а также стремился объединить «разнородные протестные силы протестного сообщества». В отношении господина Ходорковского (иноагент) также возбуждено дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Полина Мотызлевская