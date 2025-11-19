Движение по Крымскому мосту перекрывали на полчаса

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли на полчаса, сообщили в Telegram-канале информационного центра по автодорогам. Ограничения касались автоподходов к мосту и были связаны с подготовкой к досмотру.

Точная причина перекрытия не уточняется, но всем на мосту и в зоне досмотра рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников. Сообщение о перекрытии появилось в 16:16 по московскому времени, а об отмене ограничений — в 16:44.

Ранее в Telegram-канале сообщали, что проезд по Крымскому мосту с обеих сторон был свободным, без каких-либо затруднений.