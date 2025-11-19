ЛУКОЙЛ прокомментировала внешнее управление НПЗ в Болгарии

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) рассчитывает, что внешний управляющий активами компании в Болгарии обеспечит их нормальную работу и не будет препятствовать усилиям компании по продаже местного бизнеса. Об этом компания сообщила 19 ноября. Там добавили, что ЛУКОЙЛ оставляет за собой право на судебную защиту своих интересов в случае их нарушения.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — основной поставщик нефти в Болгарии и крупнейший НПЗ на Балканах. Также в стране компания владеет сетью АЗС и нефтебаз. 14 ноября в Болгарии принят закон о введении на заводах «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», «ЛУКОЙЛ-Болгария» и в других организациях ЛУКОЙЛа внешнего управления. С 17 ноября полномочия перешли к внешнему управляющему.

В ЛУКОЙЛе отметили, что на протяжении более 25 лет работы в Болгарии компания выступает крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком. Накопленные инвестиции с 1999 года составили более $4,5 млрд. LUKOIL International Gmbh, в периметр которой входят организации ЛУКОЙЛа в Болгарии, получила генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами Минфина США до 13 декабря 2025 года в целях продажи международных активов ЛУКОЙЛа.