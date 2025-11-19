Зарплатные предложения в Петербурге и Ленобласти выросли на 10% и 6% за год

Средние зарплатные предложения в Санкт-Петербурге увеличились на 10% за год, достигнув 83,7 тыс. рублей, в Ленинградской области рост составил 6% — до 87,3 тыс. рублей. Такими данными с «Ъ Северо-Запад» поделился сервис «Авито Работа» по итогам января-октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди рабочих и линейных профессий в Петербурге самыми высокооплачиваемыми стали монолитчики (177 тыс. рублей), автомаляры (165 тыс. рублей) и шиномонтажники (162 тыс. рублей). В Ленобласти лидерами оказались бурильщики (199 тыс. рублей), автоэлектрики (169 тыс. рублей) и токари (167 тыс. рублей). В офисном сегменте Петербурга выделяются инженеры (165 тыс. рублей) и менеджеры по продажам (127 тыс. рублей).

Параллельно с ростом доходов на 14% увеличилась соискательская активность в Петербурге и на 10% в Ленобласти. Количество вакансий с обучением выросло на 37% и 151% соответственно, работодатели активнее предлагают компенсацию проезда и гибкие форматы занятости.

Кроме того, работодатели стали активнее предлагать компенсацию проезда (на 24% в Петербурге и 129% в Ленобласти) и гибкие форматы занятости — число предложений о подработке увеличилось на 35% и 58% соответственно. В Ленобласти также значительно выросло число вакансий с бесплатной парковкой (+111%), подарками детям (+106%) и предоставлением питания (+75%).

Артемий Чулков