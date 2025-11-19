Задержанного в Таиланде наркодилера приговорили в Ульяновске к 16 годам колонии

В среду Димитровградский городской суд Ульяновской области огласил приговор Игорю Выговскому, признанному виновным в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, до 20 лет лишения свободы, и в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ, три четверти максимального срока) на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества (п. «а» и «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ от 15 лет до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, следствием и судом установлено, что Игорь Выговский создал организованное преступное сообщество (ОПС) в целях незаконного сбыта наркотиков через интернет на территории Ульяновской и Самарской областей. В период с декабря 2021 года по май 2022 года он осуществлял руководство структурными подразделениями ОПС и наркокурьерами. С этой целью им был создан интернет-магазин, функционирующий в том числе в мессенджере «Телеграм», где специальный аккаунт (бот) выполнял отдельные функции в автоматическом режиме. Наркокурьеры, получая через мессенджер соответствующие указания, размещали в тайниках на территории Ульяновской и Самарской областей синтетические наркотические средства и наркотики растительного происхождения в целях их сбыта.

Сам Игорь Выговский был зарегистрирован в Сочи, однако основная его деятельность велась на территории Ульяновской области, ключевая деятельность участников ОПС велась на территории Димитровграда.

В августе-сентябре 2022 года восемь участников преступного сообщества были задержаны, в ходе обысков у них было изъято более 1 кг наркотиков. В зависимости от роли и степени участия они приговорены к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет колонии строгого режима. Однако Игорю Выговскому удалось скрыться. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В апреле 2025 года по поручению Генпрокуратуры России Игорь Выговский был объявлен в международный розыск. Его задержали в Королевстве Таиланд, а в июле этого года экстрадировали и доставили в Москву.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался. Следствию заявил, что «стал жертвой оговора». Гособвинение отмечало, что «доказательств вины Выговского достаточно», к тому же, «есть доказанные обстоятельства по приговорам соучастников, часть из которых пошла на сделку со следствием, дав признательные показания и изобличив главаря преступного сообщества».

Суд, согласился с позицией гособвинения и приговорил Игоря Выговского к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режим.

Как пояснили «Ъ-Волга» в прокуратуре Димитровграда, обвинение настаивало на наказании в виде 22 лет колонии строгого режима. «После поступления полного текста приговора в прокуратуру он будет изучен, после чего будет рассмотрен вопрос о возможности внесения апелляционного представления»,— пояснили в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск