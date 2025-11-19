Объем льготных займов ФРП в Нижегородской области вырос в 2,3 раза в 2025 году

Объем льготных займов, предоставленных Фондом развития промышленности (ФРП) в 2025 году предприятиям Нижегородской области, вырос в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на встрече с предпринимателями 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Федеральный и региональный фонды реализуют 16 программ. За 2025 год по ним профинансировано 28 проектов общей сложностью на 14 миллиардов рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за 2024 год. Фонд осуществляет льготное финансирование проектов производственных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса»,— рассказал Глеб Никитин.

За 2024 год ФРП выдал займов на 6,3 млрд руб.

По данным регионального минпрома, в Нижегородской области действуют шесть областных программ ФРП. Региональный фонд выступает в роли «единого окна», для каждого проекта формируют персональную траекторию развития.

За весь период работы фонда в регион поступило 45,7 млрд руб., из них 94% — федеральные средства. При этом за 2025 год сумма финансирования почти достигла трети объема льготных займов, которые ФРП предоставил бизнесу за весь период существования, добавил глава регионального министерства промышленности Максим Черкасов.

Галина Шамберина