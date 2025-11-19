Объем льготных займов ФРП в Нижегородской области вырос в 2,3 раза в 2025 году
Объем льготных займов, предоставленных Фондом развития промышленности (ФРП) в 2025 году предприятиям Нижегородской области, вырос в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на встрече с предпринимателями 19 ноября.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
«Федеральный и региональный фонды реализуют 16 программ. За 2025 год по ним профинансировано 28 проектов общей сложностью на 14 миллиардов рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за 2024 год. Фонд осуществляет льготное финансирование проектов производственных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса»,— рассказал Глеб Никитин.
За 2024 год ФРП выдал займов на 6,3 млрд руб.
По данным регионального минпрома, в Нижегородской области действуют шесть областных программ ФРП. Региональный фонд выступает в роли «единого окна», для каждого проекта формируют персональную траекторию развития.
За весь период работы фонда в регион поступило 45,7 млрд руб., из них 94% — федеральные средства. При этом за 2025 год сумма финансирования почти достигла трети объема льготных займов, которые ФРП предоставил бизнесу за весь период существования, добавил глава регионального министерства промышленности Максим Черкасов.