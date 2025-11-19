«Эти люди в значительной степени предопределили лицо Екатеринбурга»

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошло пятое вручение премии «Коммерсантъ года», организованной подразделением ИД «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Победителями стали предприниматели из самых разных сфер — все они смогли показать наилучшие результаты выручки по итогам 2024 года, что и отметили члены оргкомитета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Премию «Коммерсантъ года» в 2025 году вручили в пятый раз. В этом году темой стала «Сила сотрудничества: бизнес в эпоху партнерств». Организаторы подчеркнули, что именно партнерство помогает не только развивать бизнес, но и преодолевать тяжелые времена, выходя из них с успехом.

Награждение, прошедшее в креативном кластере «Домна, посетили более 300 гостей — это представители бизнес-сообщества, региональной и городской власти, предпринимательских объединений, культурных организаций и медиа Екатеринбурга. Награды получили победители в семи номинациях, всего в конкурсе участвовали более 400 представителей бизнеса. Соорганизаторами премии выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Премия прошла при поддержке банка ПСБ, Русской медной компании, DOM 7.

«Уже вот как пять лет мы рассказываем истории уральских предпринимателей: людей, которые своим упорством и талантом доказывают, что они могут сделать что угодно. Мы живем не в самое простое время, и социально-экономические условия диктуют, что мы должны отвечать на них особым упорством и верой в то, что мы делаем»,— сказала исполнительный директор обособленного подразделения АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова, открывая премию.

И. о. заместителя губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что «Коммерсантъ года» — не просто интересный проект, но и по-настоящему уникальная для региона премия.

«Ее можно назвать очень объективной, но при этом человеческий фактор, в хорошем смысле, все равно остается»,— сказал господин Ионин.

Победителей выбирали исходя из показателей выручки, которых им удалось достичь по итогам 2024 года. Пять номинаций премии были посвящены разным сферам предпринимательства, особенно актуальным для Свердловской области. Награды в них получили:

Экокомплекс «Уральская пчелка» (ГКФХ Каркачева Татьяна Александровна) — в номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство»

(ГКФХ Каркачева Татьяна Александровна) — в номинации ООО «ВГП-СпецТех» — в номинации «Обрабатывающее производство»

— в номинации Компания «Практика» (ООО «Дюна-Строй») — в номинации «Строительство и проектирование»

(ООО «Дюна-Строй») — в номинации ООО «Тактика» — в номинации «Торговля»

— в номинации ИП Ванюхина Ирина Алексеевна — в номинации «Услуги»

В номинации «Молодой коммерсантъ» отмечали молодых лидеров, которые создают компании нового поколения. Победителем в ней стала ГК «Форест Пром Групп», которая производит ящичную тару для нужд Минобороны РФ.

Наконец, впервые в этом году вручили премию в номинации «Инвестиционный прорыв». Как заметил Дмитрий Ионин, инвестиции — это именно то «партнерство в широком смысле», которому посвящена тема премии в этом году. В этой номинации за первое место наградили ООО «Реиннольц» — компания не просто показала интенсивное развитие, но и вышла с облигациями на Московскую биржу.

«Номинации — очень уральские, и номинанты тоже очень екатеринбургские. Кабачки, мед — это без иронии круто, и надо таких людей обязательно награждать»,— сказал глава Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников.

Участники отметили, что победа зачастую — результат не только профессионального мастерства. Генеральный директор компании «Практика» Александр Невмержицкий поблагодарил свою команду, благодаря которой, по его словам, и был возможен такой активный рост. Генеральный директор ООО «Тактика» Константин Дербенев поблагодарил отдельно покупателей, «голосовавших рублем».

Гости премии, вручавшие награды, отметили, что современный бизнес развивается в непростых условиях, и тем ценнее достигнутые предпринимателями результаты. «Сегодня многие предприниматели ищут новые пути для роста и развития бизнеса. Многие говорят о необходимости мобилизовать все ресурсы, что называется, "крепчать". Многие из вас свой бизнес наверняка основали в не менее турбулентное время, и мы все были в разных экономических ситуациях. Поэтому я считаю, что сейчас еще и время возможностей»,— подбодрил участников управляющий Уральским филиалом банка ПСБ Ринат Иржанов.

Первый зампредседателя законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий заметил, что Екатеринбург по многим экономическим показателям лидирует именно за счет представителей малого и среднего бизнеса.

«Эти люди в значительной степени предопределили лицо Екатеринбурга. Практика показала, что трудные времена рождают новые инициативы, новых героев, технологические прорывы, которые потом скажутся на динамике региона»,— подчеркнул он.

Анна Капустина