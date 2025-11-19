Узбекское предприятие оплатит обучение 500 сотрудников в Пермском политехе

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и АО «Узметкомбинат» (Узбекистан) заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба вуза, по его условиям «Узметкомбинат» выделит 500 специальных грантов для сотрудников, которые будут обучаться в ПНИПУ по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Предполагается, что в рамках сотрудничества будут подготовлены инженерные кадры для работы в металлургической отрасли. По данным университета, запланировано обучение специалистов как на программах высшего образования технического профиля, так и повышения квалификации

Согласно открытым данным, АО «Узметкомбинат» — одно из первых металлургических предприятий в Центральной Азии. Предприятие производит различные виды металлопродукции, а также занимается ее поставками на внутренний и внешний рынки.