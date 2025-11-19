Около половины авиапассажиров между Москвой и Петербургом перейдут на ВСМ

Почти половина пассажиров, летающих между Москвой и Санкт-Петербургом, перейдет на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) после ее запуска. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на форуме «Транспортная неделя», передает ТАСС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы предполагаем, что около 3,5 млн, 45-48% потока из авиации перейдет именно на высокоскоростную магистраль»,— цитирует агентство господина Савельева.

Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург протяженностью около 700 км ведется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Ожидается, что к 2030 году ежегодный пассажиропоток между городами достигнет 23 млн человек.

Артемий Чулков