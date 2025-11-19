Северная магистраль и ПГУПС подписали соглашение о сотрудничестве

Северная железная дорога и Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-исследовательского, инновационного и кадрового потенциала транспортной отрасли. Документ подписали начальник Северной магистрали Рашид Сайбаталов и ректор ПГУПС Олег Валинский.

Фото: Пресс-служба СЖД

Соглашение направлено на создание условий для подготовки специалистов с учетом потребности ОАО «РЖД», реализацию совместных мероприятий в области молодежной и социальной политики, волонтерства. Кроме того, стороны договорились сотрудничать в сфере обмена информацией и технологиями, организации научных исследований, разработке образовательных программ, а также содействовать повышению привлекательности компании как работодателя.

«Северная дорога нацелена на постоянное развитие и внедрение передовых технологий. Наше взаимодействие с ведущим образовательным учреждением страны открывает новые возможности для совместного решения задач, связанных с подготовкой квалифицированных кадров, научными исследованиями и созданием современных технологий»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Подписание нового соглашения между Северной железной дорогой и ПГУПС состоялось в рамках Международного форума и выставки «Транспорт России» и будет действовать до 2030 года.

В настоящее время в университете и его филиалах в Ярославле, Вологде и Ухте по целевому направлению от Северной железной дороги обучаются 814 студентов.