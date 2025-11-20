Договор получил развитие

Арбитражный суд Башкирии повторно рассмотрит иск мэрии Уфы, которая пытается обязать застройщика ПСК-6 построить образовательный центр в микрорайоне Инорс. В августе суд отказался рассматривать заявление, полагая, что суть спора уже была предметом изучения по предыдущему заявлению мэрии. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с подобным выводом не согласился и обязал рассмотреть заявление повторно. В ПСК-6 намерены подать кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСК-6 вновь судится с мэрией Уфы по проекту застройки Инорса

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ ПСК-6 вновь судится с мэрией Уфы по проекту застройки Инорса

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ООО «Специализированный застройщик "Строительная фирма "ПСК-6"» по-прежнему грозит обязанность построить школу и детский сад в уфимском микрорайоне Инорс. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул на новое рассмотрение иск администрации Уфы, в котором она просила суд обязать застройщика в течение двух лет построить на свободном земельном участке образовательный центр — школу на 1,1 тыс. учеников с пристроенным детсадом на 140 мест.

Как указала мэрия в своем иске, «Строительная фирма "ПСК-6"» в феврале 2012 года заключила пятилетний договор о развитии застроенной территории, ограниченной бульваром Тухвата Янаби, улицами Фронтовых бригад, Ферина, Железнодорожным переулком и продолжением Сельской Богородской улицы, ориентировочной площадью 53 га. По условиям договора, застройщик обязался снести 25 жилых домов и металлические гаражи, а также в течение года (в 2013 году продлили срок до двух лет) разработать и представить на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства проекты планировки и межевания квартала с предусмотренными в них тремя детсадами на 330 мест и тремя школами на 2,4 тыс. мест. Согласно проектам, компания планировала построить в квартале 464 тыс. кв. м жилья, а также инженерные сети и объекты социальной и коммунально-бытовой инфраструктур.

ООО «Специализированный застройщик "Строительная фирма "ПСК-6"» зарегистрировано в Уфе в феврале 2012 года. Основные владельцы – Виктория Тарасова (дочь предпринимателя Андрея Носкова, 76%) и Олег Филиппов (23%). В 2024 году при выручке 70,4 млн руб. чистая прибыль составила 9,7 млн руб.

Мэрия по условиям договора обязалась выкупить у жильцов квартиры в квартале в течение четырех месяцев после обращения застройщика. Если сроки выполнения работ затянутся по вине мэрии, то, по условиям договора, они должны были быть пересмотрены в сторону продления.

Утверждая о неисполнении ответчиком обязательств по строительству объектов социальной инфраструктуры, в июле этого года мэрия подала иск в суд.

В конце августа арбитражный суд Башкирии прекратил производство по делу. По мнению суда, ранее доводы администрации рассматривались в рамках другого ее иска к застройщику. В 2023 году мэрия пыталась обязать «Строительную фирму "ПСК-6"» заключить допсоглашение к договору развития территории, прописав в нем конкретный перечень социальных объектов, которые обязан был построить застройщик, с последующей передачей в муниципальную собственность. Среди них — спорный образовательный центр, поликлиники и детсады. Три инстанции арбитражного суда отказали в удовлетворении этого иска. «Следовательно, основания иска по двум делам одинаковы»,— пояснил суд.

В апелляционной жалобе администрация Уфы обратила внимание, что суть прошлого спора и нынешнего различается. Ранее мэрия просила обязать застройщика построить социальные объекты и безвозмездно передать их в муниципальную собственность. В нынешнем судебном процессе, пояснил истец, он просит суд обязать «Строительную фирму "ПСК-6"» построить образовательный центр на конкретном земельном участке без передачи его в собственность муниципалитета.

Возвращая дело на новое рассмотрение, апелляционная инстанция пришла к выводу, что основания обоих споров между мэрией и застройщиком не тождественны. Поэтому, выводы нижестоящей инстанции, суд не поддержал.

«С постановлением апелляции не согласны, действующим законодательством прямо запрещена повторная подача исков, тождественных ранее рассмотренным. Поэтому обязательно будет подана кассационная жалоба»,— заявила «Ъ» представитель ПСК-6 Юлия Гинзбург.

Адвокат юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле назвал выводы апелляционного суда «юридически обоснованными и соответствуют сложившейся судебной практике». «Апелляция верно установила различия между двумя спорами, которые имеют принципиальное юридическое значение,— полагает эксперт. — Что касается перспектив иска, то в пользу администрации говорит наличие четких договорных обязательств застройщика. А основным аргументом защиты, вероятно, станет ссылка на то, что договор не содержит детальных условий о порядке строительства конкретного объекта, источниках финансирования и механизме взаимодействия сторон при его реализации. Ключевым для исхода дела станет оценка судом действительной воли сторон при заключении договора и толкование его условий».

Булат Баширов