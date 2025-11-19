В Курске ищут подрядчика для реконструкции насосной станции за 434 млн рублей

МУП «Курскводоканал» объявило конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства на реконструкцию насосной станции водопровода № 7 в микрорайоне КЗТЗ облцентра. Начальная стоимость договора — 434,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источником финансирования являются средства ППК «Фонд развития территорий» (принадлежит правительству РФ), предприятия и городского бюджета. Победитель торгов до 31 декабря 2026 года должен реконструировать насосную станцию, пристроить к ней здание, установить энергосберегающее насосное оборудование, возвести два резервуара чистой воды на 2,2 тыс. куб. м каждый. Гарантийный срок составит пять лет. Как указано в проектной документации, цель реконструкции — гарантировать бесперебойное водоснабжение проектируемых жилых кварталов в микрорайоне КЗТЗ и уже подключенных абонентов.

Принять участие в конкурсе можно до 3 декабря, итоги будут подведены 9 декабря.

В прошлом году «Курскводоканал» искал подрядчика на ремонт насосной станции водопровода № 7 дважды. На первых торгах, объявленных в апреле с начальной ценой 343,5 млн руб., единственным участником стало местное ООО «Элитиум» Юрия Ищенко. Компания оценила свои услуги в 342,3 млн руб. С ней пытались заключить договор, но в итоге признали ее уклонившейся от подписания соглашения. На вторых торгах подряд получило местное же ООО «Промстрой» Евгения Косматых, снизившее начальную цену с 380,3 млн руб. до 367 млн. По данным портала госзакупок, подрядчик должен был завершить работы до 31 декабря 2025 года, но в конце октября договор с ним расторгли, выплатив всю сумму.

