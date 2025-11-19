Минтруд напомнил об индексации страховых пенсий на 7,6% с 1 января

Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января 2026 года на 7,6%. Об этом «РИА Новости» сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Средства на индексацию уже заложены в проект бюджета Социального фонда России.

По данным Соцфонда, средний размер страховой пенсии по старости на 1 октября текущего года составил почти 25,2 тыс. руб. в месяц. После индексации он вырастет почти на 2 тыс. руб. и составит около 27,1 тыс. руб. Господин Пудов подчеркнул, что повышение коснется всех российских пенсионеров — как работающих, так и неработающих. В общей сложности индексация затронет примерно 38 млн человек.

Индексация страховых пенсий в 2026 году будет проходить с опережением инфляции, что позволит повысить уровень их выплат сверх текущих ценовых изменений. По словам заместителя министра, все необходимые средства полностью предусмотрены в бюджете Социального фонда, проект которого уже принят во втором чтении.