Два человека погибли в ДТП с грузовиком на белгородской трассе

В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Белгородской области погибли два человека. Авария произошла сегодня утром на участке трассы М2 «Крым — Прохоровка — Губкин» Р-198 в Губкинском округе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, на 115-м километре трассы произошло столкновение Hyundai Solaris под управлением 20-летнего водителя, Chevrolet Aveo, на котором ехал 28-летний автомобилист, и грузовика MAN, за рулем которого был 39-летний гражданин.

В результате ДТП водитель и 19-летняя пассажирка Hyundai скончались на месте от полученных травм.

Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Алина Морозова