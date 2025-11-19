Житель Железноводска перевел мошенникам 1,8 млн рублей при покупке иномарки

В Железноводске 44-летний мужчина стал жертвой аферы, переведя мошенникам свыше 1,8 млн руб. при попытке купить кроссовер из-за границы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Потерпевший нашел объявление о продаже автомобиля в одном из мессенджеров, перешел по ссылке и подписался на группу с предложениями иномарок. В переписке с менеджером он согласовал условия сделки, включая оплату машины, транспортировки и сопутствующих расходов. Ему прислали документы для подписания, после чего он перевел деньги на указанный счет продавца. Однако после получения средств связь с собеседниками была утрачена.

Обман вскрылся, когда мужчина попытался получить машину и понял, что его ввели в заблуждение. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ, ч. 4 — мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители сейчас ищут подозреваемого.

По данным МВД Ставрополья, число таких случаев растет, особенно с использованием мессенджеров и соцсетей. Руководство МВД Ставропольского края напоминает: перед покупкой автомобиля или другой дорогостоящей вещи нужно тщательно проверять продавца. Покупать следует у официальных дилеров или через надежные платформы с подтвержденными отзывами и безопасными способами оплаты. Выбор предложений с сомнительными контактами и договоры без юридической проверки увеличивают риск потери денег.

Станислав Маслаков