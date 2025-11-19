Четвертую обновленную спортплощадку открыли во дворе Екатеринбурга в 2025 году

Депутаты гордумы Екатеринбурга открыли обновленный хоккейный корт на ул. Мамина-Сибиряка, 8 в Железнодорожном районе. Проконтролировать результат работ совместно с мэром Алексеем Орловым прибыли депутаты Тимофей Жуков, Сергей Козлов и Алексей Мещеряков. «Лично убедился, что площадка сделана качественно, покрытие — хорошее. Уверен, что футболистам будет очень удобно играть. На этой площадке созданы все условия, чтобы спортом занимались как люди из близлежащих домов, так и спортивные команды»,—отметил господин Мещеряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат Алексей Мещеряков (слева) Фото: Пресс-служба думы Екатеринбурга Фото: Пресс-служба думы Екатеринбурга Следующая фотография 1 / 2 Депутат Алексей Мещеряков (слева) Фото: Пресс-служба думы Екатеринбурга Фото: Пресс-служба думы Екатеринбурга

Площадка на ул. Мамина-Сибиряка, 8 была востребована жителями Железнодорожного района с 1990-ых годов. До 2015 года на ней базировался детско-юношеский спортивный клуб — многократный победитель и призер областных и городских соревнований. Зимой жители устраивали на корте массовые катания на коньках.

Сергей Козлов пояснил, что площадка была реконструирована за счет программы «Спорт в каждый двор», инициированной депутатами гордумы VII созыва в 2019 году. «Хочется, чтобы она работала еще долгие годы, а мы обязуемся и обещаем поднять вопрос по поводу дополнительного финансирования для подобных площадок и в других районах. Потому что потребность, действительно, есть, а отзывы превосходные — площадки всегда заполнены»,— подчеркнул он.

В течение 2025 года депутаты также открыли хоккейный корт на улице Сажинской, 6 и универсальные спортивные площадки на ул. Металлургов, 10а и Стачек, 19а. Директор департамента физической культуры и спорта мэрии Людмила Фитина заверила депутатов, что в 2026 году во дворах Академического, Кировского, Ленинского и Чкаловского районов откроют еще четыре современные спортивные площадки за 54 млн руб. В частности, два многофункциональных хоккейных корта обустроят во дворах на ул. Колокольной, 11 и ул. Ферганской, 6, две универсальные спортплощадки — на ул. Фрунзе, 93 и ул. Советской, 19/3.

Первые обновленные корты в рамках проекта «Спорт в каждый двор» появились в 2020 году. За пять лет реализации программы на создание 56 спортивных объектов было выделено 255,5 млн руб. из бюджета Екатеринбурга и около 102,9 млн руб. из казны Свердловской области. «Можно справедливо говорить о том, что программа прижилась. Каждый депутат себя с ней отождествляет, потому что в каждом районе, практически в каждом избирательном округе, мы открыли как минимум по одной площадке. Если бы у нас была возможность дополнительного финансирования – мы бы делали в полтора, в два раза больше таких площадок. И везде бы на них кипела жизнь, самая настоящая спортивная жизнь»,— подчеркнул депутат Тимофей Жуков.

Василий Алексеев