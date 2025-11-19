Спецназ задержал чиновников в Ленобласти после жалобы жены участника СВО

В Тосненском районе Ленинградской области задержаны бывший и действующий заместители главы администрации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено после того, как на прием к главе регионального главка Сергею Сазину пришли «многодетные семьи и жена участника СВО с вопросом о восстановлении нарушенных прав на получение полагающихся им земельных участков».

По версии следствия, чиновники тосненской администрации провели межевание земли в Шапкинском сельском поселении, предназначенной для бесплатного предоставления под индивидуальное строительство. Участки были проданы физлицам, не имевшим прав на льготы, выяснили в СКР. Причиненный ущерб оценили в 10 млн рублей.

В задержании фигурантов дела (ч.4 ст. 159 УК РФ) участвовали сотрудники СОБР Росгвардии и ФСБ. В администрации и дома у подозреваемых прошли обыски. Следствие направило в суд ходатайство об аресте.