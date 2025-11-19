Телефонные мошенники обманули епархию в Ульяновской области

Жертвой телефонных мошенников стала Барышская и Инзенская епархия (Ульяновская область). Официально в полиции эту информацию не комментируют, но близкий к ведомству источник сказал «Ъ-Волга», что по заявлению представителя епархии следственные органы управления МВД РФ по Ульяновской области уже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Афера, по словам источника, была совершена около недели назад. По данным собеседника, мошенники в фиктивном аккаунте мессенджера от имени Симбирской и Новоспасской митрополии сообщили о якобы имеющейся необходимости срочной закупки дорогостоящей обрядовой одежды. Представители епархии, не сомневаясь в подлинности сообщения, перечислили на указанный счет требуемую сумму — по данным источника «Ъ-Волга», около 7 млн руб.

Пресс-секретарь епархии Валерий Шигаев комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что «не уполномочен».

В Симбирской и Новоспасской митрополии «Ъ-Волга» подтвердили информацию об инциденте, добавив, что «заявление в полицию подано, следствие ищет преступников».

Сергей Титов, Ульяновск