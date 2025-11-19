Пермский краевой суд заочно арестовал организатора незаконной миграции

Пермский краевой суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену из Тулы Артуру Геворгяну, обвиняемому в организации незаконной миграции и создании преступного сообщества. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии СКР, Артур Геворгян причастен к организации незаконной миграции двухсот иностранных граждан на территории Пермского края, Тульской и Самарской областей. Подельниками бизнесмена выступали в том числе бывшие руководители международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН), а также ряд бизнесменов. Как считает СКР, в 2021–2024 годах они обеспечили сдачу экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ иностранным гражданам.

Задержать Артура Геворгяна не удалось, в настоящее время он находится в межгосударственном розыске. 11 ноября 2025 года Свердловский суд Перми отклонил ходатайство СКР об аресте господина Геворгяна. Прокуратура внесла представление, и краевой суд отменил решение суда первой инстанции, заочно арестовав обвиняемого.