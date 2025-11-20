Половина опрошенных бизнесменов заявила о намерении продолжать работу после налоговых изменений

Почти половина опрошенных предпринимателей (49%) намерена продолжать бизнес вне зависимости от тех изменений, который по итогам парламентских слушаний будут внесены в Налоговый кодекс, следует из опроса сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банка (есть у «Ъ»). Опрос проводился среди 800 предпринимателей и финансовых специалистов в городах-миллионниках.

20 ноября Госдуму приняла во втором чтении законопроект об изменениях Налогового кодекса. Согласно поправкам, ставка на НДС вырастет до 22%; лимиты дохода для работы с НДС на УСН снизят до 20 млн руб.; предельный доход для патента — до 20 млн руб.; пониженные взносы сверх 1,5 МРОТ уберут для многих отраслей. В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

«49% предпринимателей планируют продолжать бизнес вне зависимости от изменений. 15% серьёзно задумываются о закрытии, около 30% намерены оценить результаты после первого квартала 2026 года», — сообщается в материалах сервиса «Онлайн-бухгалтерия».

Наибольшие опасения у опрошенных бизнесменов вызывает повышение НДС с 20 до 22%, снижение порога для УСН и введение дополнительной пошлины на маркировку товаров, что усиливает нагрузку прежде всего на сегменты с низкой маржинальностью. Несмотря на это, предприниматели уже начинают адаптироваться: каждый десятый сформировал конкретный план действий, еще примерно 40% работают над ним. Варианты адаптации включают оптимизацию расходов, повышение цен и наблюдение за дальнейшими изменениями.