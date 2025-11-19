В Тольятти больница задолжала поставщикам лекарств 12 млн рублей по госконтрактам

Больницу в Тольятти уличили в нарушении сроков оплаты за поставку медицинских препаратов. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что местное медицинское учреждение задолжало предпринимателям за поставленные лекарства. Сумма задолженности превысила 12 млн руб.

В связи с этим прокурор района направил представление руководителю учреждения и возбудил административные дела о нарушении сроков и порядка оплаты товаров и услуг (ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ). В итоге задолженность перед предпринимателями была погашена.

Георгий Портнов