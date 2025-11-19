«Продимекс» открыл двери для будущих аграриев в Воронежской области

Более 250 школьников — в основном, выпускников 9–11 классов — собрались в молодёжном центре города Лиски Воронежской области на День открытых дверей компании «Продимекс». Мероприятие было организовано для ребят, которые «планируют в будущем стать профессионалами и трудиться в агропромышленном комплексе России», пояснили в компании. Гостям рассказали о сахарных заводах, о целевом обучении и о перспективах работы на предприятиях «Продимекс» по инженерно-техническим направлениям.

Фото: ГК «Продимекс»

Ключевым партнером в подготовке кадров для холдинга выступает Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), связанный с компанией многолетним тесным сотрудничеством. На встрече выступили представители вуза: заместитель руководителя центра довузовской подготовки Павел Саввин, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств Владимир Пойманов, аспирант кафедры технологии бродильных и сахаристых производств Иван Тимофеев и ассистент кафедры корпоративных информационных систем Михаил Крючков. Они рассказали школьникам об особенностях подготовки уникальных инженерных специалистов в вузе.

Отдельно представители учебного заведения остановились на вопросах подготовки технологов по направлению «Продукты питания из растительного сырья» и на специальностях инженерно-технического факультета — «Электро- и теплотехника», «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Технологические машины и оборудование».

«Поддержка образовательных инициатив — важная часть стратегии компании «Продимекс», — отмечают в холдинге. Эта работа направлена на «развитие сельскохозяйственного сектора и создание прочной основы для подготовки профессиональных кадров».