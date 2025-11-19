«Продимекс» открыл двери для будущих аграриев в Воронежской области
Холдинг совместно с ведущим вузом региона представил школьникам карьерные перспективы в агропромышленном секторе
Более 250 школьников — в основном, выпускников 9–11 классов — собрались в молодёжном центре города Лиски Воронежской области на День открытых дверей компании «Продимекс». Мероприятие было организовано для ребят, которые «планируют в будущем стать профессионалами и трудиться в агропромышленном комплексе России», пояснили в компании. Гостям рассказали о сахарных заводах, о целевом обучении и о перспективах работы на предприятиях «Продимекс» по инженерно-техническим направлениям.
Ключевым партнером в подготовке кадров для холдинга выступает Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), связанный с компанией многолетним тесным сотрудничеством. На встрече выступили представители вуза: заместитель руководителя центра довузовской подготовки Павел Саввин, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств Владимир Пойманов, аспирант кафедры технологии бродильных и сахаристых производств Иван Тимофеев и ассистент кафедры корпоративных информационных систем Михаил Крючков. Они рассказали школьникам об особенностях подготовки уникальных инженерных специалистов в вузе.
Отдельно представители учебного заведения остановились на вопросах подготовки технологов по направлению «Продукты питания из растительного сырья» и на специальностях инженерно-технического факультета — «Электро- и теплотехника», «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Технологические машины и оборудование».
«Поддержка образовательных инициатив — важная часть стратегии компании «Продимекс», — отмечают в холдинге. Эта работа направлена на «развитие сельскохозяйственного сектора и создание прочной основы для подготовки профессиональных кадров».
«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.