Манипуляций хватило для обвинения

Как стало известно “Ъ”, в Гагаринский райсуд Москвы поступило для рассмотрения по существу уголовное дело трех столичных биржевых трейдеров, обвиняемых в манипулировании рынком. По версии следствия, их махинации нанесли ущерб более чем в 60 млн руб., а фигуранты получили незаконный доход почти в 70 млн. Подсудимые же утверждают, что не понимают сути претензий ЦБ и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии обвинения, с 2016 по 2018 год трейдер зарегистрированной на Кипре компании Maraion Investments Limited Дмитрий Ерошкевич и специалисты в области финансового рынка Александр Сынгаевский и Иван Румянцев совместно с находящимся в международном розыске коллегой Станиславом Минским на организованных ПАО «Московская биржа» торгах совершили 53 согласованные между собой операции по купле-продаже акций «Мосэнерго», банка ВТБ, «Газпрома», Московской биржи, «Башнефти», Сбербанка и других организаций. При этом, по версии следствия, им было достоверно известно, что «данные действия запрещены законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

«Указанные незаконные биржевые операции привели к существенному отклонению объема торгов ценными бумагами, причинению компании “Марайон Инвестментс Лимитед” ущерба в размере более 63,5 млн руб., а извлеченный соучастниками излишний доход превысил 69,2 млн руб.»,— заявили представители Генпрокуратуры после утверждения обвинительного заключения по делу, отметив, что биржевая махинация была выявлена в ходе проверки ЦБ РФ.

О раскрытии аферы регулятор сообщил еще в феврале 2021 года.

Тогда среди лиц, «осуществивших неправомерные действия», помимо Дмитрия Ерошкевича, Александра Сынгаевского, Ивана Румянцева и Станислава Минского числились также некий Валерий Борисов и сам кипрский офшор Maraion Investments Limited. Однако, по данным “Ъ”, изначально уголовное дело ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) возбудило в отношении одного Дмитрия Ерошкевича, причем по самой мягкой ч. 1 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком), по которой он тогда частично признал вину. Остальные фигуранты оставались в качестве свидетелей, дали подробные показания, но настаивали, что совершали обычные трейдерские действия на бирже, не выходя за рамки дозволенного.

К началу 2025 года истек шестилетний срок давности привлечения к ответственности фигурантов, но СКР переквалифицировал обвинение на более тяжкую ч. 2 той же статьи, где говорится уже о преступлении, совершенном группой лиц, а максимальный срок вместо прежних четырех составляет уже семь лет. Соответственно, увеличился и срок давности. Весной этого года обвинение предъявили трем трейдерам, избрав им меру пресечения в виде запрета определенных действий и объявив в розыск Станислава Минского, успевшего уехать за границу. Maraion Investments Limited стала теперь потерпевшей стороной.

Дмитрий Ерошкевич, по некоторым данным, уже начал возмещать ущерб. Двое других трейдеров, по данным “Ъ”, по-прежнему утверждают, что никакой преступной группы не было.

Александр Сынгаевский и Иван Румянцев когда-то учились в одной школе, но ничего их, кроме профессии, не объединяет, а с другими фигурантами они якобы даже не были знакомы. Они также настаивают, что методики определения отклонений на бирже, свидетельствующие о манипулировании, отличаются от методик ЦБ, которые, кроме того, еще и часто меняются.

Передача в суд дела трейдеров совпала по времени с доработкой ЦБ и направлением в Госдуму законопроекта, касающегося ответственности за использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. В частности, регулятор, скорректировав с учетом замечаний депутатов ранее сделанные предложения, считает необходимым уточнить в статье УК определение самого термина «манипулирование», а также серьезно изменить порог привлечения к уголовной ответственности.

Сейчас крупным размером по ст. 185.3 УК РФ считается ущерб, излишний доход или убыток на 3,75 млн руб., а особо крупным — 15 млн руб. ЦБ же предлагает поднять нижнюю планку сразу до 100 млн руб. В случае принятия поправок уголовное дело трейдеров будет автоматически прекращено в связи с декриминализацией.

Напомним, что ранее самым известным случаем манипулирования рынком стало дело бывшего сотрудника АО «Сбербанк управление активами» Дмитрия Бергера, который после нескольких лет следствия и судов получил по совокупности четыре года условно за манипулирование на 150 млн руб. и использование инсайдерской информации (ст. 183.6 УК РФ). Позже, как сообщал “Ъ”, от наказания по сроку давности были освобождены начальник управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадим Дорофеев и аналитик компании «Т-капитал» Фарид Закиров, которых обвиняли в манипуляциях с облигациями нескольких десятков компаний-эмитентов и накоплениями вкладчиков негосударственного пенсионного фонда на общую сумму 47,4 млн руб.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ адвокат Михаил Загайнов отмечает, что правоприменительная практика по этой норме крайне ограниченна и противоречива, поскольку сам по себе факт приобретения активов по более высокой цене и последующей продажи по рыночной стоимости не образует состава преступления, предусмотренного ст. 185.3 УК РФ. «Четкие разъяснения пленума Верховного суда помогли бы не только судам и следствию, но и самим участникам фондового рынка понимать границы допустимого поведения»,— резюмировал господин Загайнов.

Сергей Сергеев