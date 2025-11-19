В КБР гендиректор фирмы оштрафован за уклонение от налогов на 109 млн рублей

В Кабардино-Балкарии суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО, признанному виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2021-2022 годах руководитель организации, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность, умышленно предоставлял налоговым органам заведомо ложные сведения о приобретениях товарно-материальных ценностей у контрагентов. Это позволило включить в налоговые декларации необоснованные налоговые вычеты и занижать суммы налога к уплате, в результате чего в бюджет не поступило 109 млн руб. налогов.

В рамках следствия и суда были собраны убедительные доказательства, подтверждающие систематичность и умышленный характер преступных действий. Для обеспечения возмещения ущерба у обвиняемого изъяли имущество предприятия на сумму 113 млн руб. и арестовали денежные средства свыше 3 млн руб. Приговором суд назначил штраф как меру наказания генеральному директору.

Дело расследовало Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике, которое продолжает работу по контролю за исполнением судебного решения и возмещению ущерба стране. Общая сумма неудержанных налогов оказалась существенно выше заявленных ранее 60 млн руб., отражая реальный масштаб налогового правонарушения.

Станислав Маслаков