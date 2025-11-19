Команды из Прикамья вышли в финал чемпионата России по программированию робототехники

Представители Пермского края вошли в число финалистов чемпионата и первенства России по программированию робототехники. Победителей определят 4 декабря в пермском технопарке Morion Digital — там сразятся тринадцать взрослых и семь молодежных команд. Пермский край в финале чемпионата представит команда Rainbow Bears, в первенстве - 2Б2Т, Анимебабочки и ИБ.

В финал чемпионата вышли представители восьми регионов РФ: Республики Татарстан, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Пермского края, Чувашской Республики, Саратовской и Запорожской областей. В первенстве представлены четыре региона: Пермский край, Республика Татарстан, Краснодарский край и Донецкая Народная Республика. Все они стали победителями отборочного онлайн-тура, прошедшего с 10 по 14 ноября 2025 года. В соревнованиях принимали участие 169 человек из 44 команд.

Участникам финала предстоит работа с реальными промышленными манипуляторами Promobot M Edu и решение практических задач по автоматизации. «Наши манипуляторы Promobot M Edu позволяют моделировать производственные процессы с конвейерами и системами зрения, приближая соревнования к реальным инженерным вызовам,— заявил гендиректор компании «Промобот» и Центра развития промышленной робототехники Максим Чугунов.— Это помогает участникам освоить востребованные навыки — от программирования на Python до визуального no-code подхода. Как технологический партнер, мы рады способствовать росту специалистов, которые завтра внедрят роботизацию на заводах».

Организаторами соревнований выступают Федерация спортивного программирования и министерство физической культуры и спорта Пермского края, технологическим партнером — «Промобот». Мероприятие проходит в рамках федеральных проектов «Кадры для роботизации» и «Спорт — норма жизни» и приурочено к Пермскому инженерно-промышленному форуму.

«Это уже вторые всероссийские соревнования по программированию именно промышленных роботов, проводимые в Перми в рамках Лиги робототехники Прикамья, на которые съезжаются участники из всех регионов страны,— отметил директор технопарка Morion Digital и президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров.— Эти события не только популяризируют IT и робототехнику среди молодежи, но и формируют национальный резерв специалистов, повышая уровень роботизации страны в целом. Мы видим, как Пермь становится центром таких инициатив, объединяя регионы и бизнес для решения амбициозных задач».