Проект Нововоронежской АЭС и Нововоронежского политехнического института стал победителем
регионального этапа технофорума «АртПром»
18 ноября на воронежской площадке креативного кластера «Станция» впервые прошёл региональный этап технофорума «АртПром». Из двадцати представленных проектов компетентное жюри выбрало трех победителей, лучшим из которых признали совместный проект Нововоронежской АЭС и Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ «Развитие технологии реверс-инжиниринга НВПИ НИЯУ МИФИ: уникальность и перспективы».
Как отметил министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, открывая форум: «Артпром» — это новое для промышленности направление привлечения внимания к самому интересному — производственным процессам — через искусство и креатив».
В основе проекта лежит концепция, которая стирает границы между амбициозной идеей и реальным технологическим решением для атомной отрасли. На базе НВПИ НИЯУ МИФИ была создана лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга, сокращенно — ЛАТиР, что созвучно испанскому слову latir — «то, что заставляет сердце биться чаще». Она работает как единая экосистема, объединяющая три направления: аддитивные технологии и реверс-инжиниринг, научно-техническую и дизайнерскую деятельность, а также профориентационный трек. Такой формат помогает школьникам реализовывать научно-технические проекты и создавать рабочие решения для атомной отрасли.
Представил проект оператор реакторного отделения Нововоронежской АЭС Виктор Росновский: «В Нововоронеже созданы уникальные условия для развития такого формата, он может быть масштабирован на разные регионы страны. Наш проект дает не только образовательный эффект, но и экономический, поскольку при его реализации появляются новые возможности оптимизации процессов. С помощью лаборатории мы не только решаем задачи импортозамещения, но и занимаемся профориентацией. В условиях кадрового голода это особенно важно».
Победители регионального этапа представят Воронежскую область на общероссийском фестивале креативных технологий и Технофоруме в Москве в 2026 году.