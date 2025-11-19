Верховный Суд КЧР ужесточил наказание за вооруженное хулиганство

Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики усилил наказание за хулиганство, совершенное с применением оружия, сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Апелляционная коллегия рассмотрела дело осужденных, признанных виновными в хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. 21 января 2025 года они на парковке отделения Сбербанка в Черкесске применили огнестрельное оружие против гражданина Один из них произвел не менее одного выстрела из неустановленного предмета, другой сделал не менее шести выстрелов из пистолета Grand Power T-11. В результате первые получил телесные повреждения, свидетели испытали страх и панику.

После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле «Лада Приора», разобрали и выбросили оружие в Большой Ставропольский канал и сняли госномера с другого автомобиля для сокрытия следов. В суде подсудимые признали вину и раскаялись.

Первоначальным приговором Черкесского городского суда назначено наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Апелляционный суд, удовлетворив апелляционное представление прокурора, исключил квалификацию «группа лиц по предварительному сговору», но усилил наказание — принудительные работы продлили до 1 года 8 месяцев. Остальные части приговора остались без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Станислав Маслаков