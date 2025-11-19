Депутаты призвали усилить вовлечение школьников в сферу культуры Екатеринбурга

В Екатеринбурге необходимо увеличить число посещений учреждений культуры среди школьников, заявил председательствующий на совместном заседании комиссий гордумы по образованию и местному самоуправлению Владислав Овчинников по итогам обсуждения планов по усилению взаимодействия образовательных организаций с музеями, театрами и библиотеками. По словам директора департамента образования мэрии Инны Гумбатовой, в среднем один школьник посещает учреждения культуры города не более двух раз в год, что не устроило депутатов.

«Я беседовал практически со всеми директорами муниципальных музеев и театров. Они готовы и нацелены на то, чтобы дети посещали эти учреждения. Потому что сейчас воспитывается поколение, которое завтра должно заменить взрослого зрителя»,— подчеркнул депутат Константин Киселев. Он добавил, что для исправления ситуации необходимо ввести школьные уроки в учреждениях культуры.

Его поддержал первый вице-спикер гордумы Михаил Матвеев, который предложил познакомить учителей и работников театров, музеев для дальнейшего взаимодействия. «Чтобы они не искали афишу, а чтобы,установив личные контакты друг с другом, могли более продуктивно организовывать эту работу на своих площадках»,— пояснил депутат.

Господин Матвеев добавил, что чиновникам следует усилить работу по привлечению грантов, чтобы субсидировать походы и поездки школьников в учреждения культуры. «Сегодня очень много фондов, многие из них работают в области культуры. Надо найти креативных людей, которые будут заниматься этим направление»,— подчеркнул первый вице-спикер.

Директор департамента культуры мэрии Илья Марков отметил, что вовлечь подростков в сферу культуры позволяет государственная «Пушкинская карта» со средствами на походы в музеи и театры, однако завести ее можно только с 14 лет. Депутат Дмитрий Сергин предложил выпустить екатеринбургскую «Бажовскую карту» для ребят в возрасте от 8 до 14 лет. «Заложим деньги в бюджет, и будем привлекать учеников как раз тех категорий, которые не подходят для получения "Пушкинской карты"»,— пояснил он.

Председательствующий на совместном заседании комиссий Владислав Овчинников отметил, что школьников необходимо вовлекать в сферу культуры в раннем возрасте для формирования интересов у нового поколения. Он заверил, что все инициативы парламентариев взяты на проработку и будут обсуждаться с представителями мэрии.

«Самое основное здесь — это увеличение бюджета, чтобы как можно больше школьников посещали учреждения культуры, выставки, концерты, спектакли, всего, что происходит в сфере культуры. Это прозвучало и от руководителей профильных департаментов администрации, мы с ними полностью согласны, будем здесь добиваться увеличения бюджета»,— подчеркнул Владислав Овчинников.

Василий Алексеев