В Дагестане возбудили дело в отношении работников кадастра и МВД

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы федеральной кадастровой палаты и сотрудника МВД по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 159 (3 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, работница кадастровой палаты с 2024 по 2025 год организовала схему незаконного завладения денежными средствами граждан. Женщина вводила покупателей в заблуждение, убеждая их в наличии у нее прав на земельные участки в одном из населенных пунктов Махачкалы. Так, подозреваемая заключала с гражданами договоры купли-продажи по поддельным документам. Таким образом были незаконно зарегистрированы права собственности на несколько земельных участков. Владельцам причинен ущерб на общую сумму свыше 7 млн руб.

В июле 2025 года для сбора информации о земельных участках подозреваемая привлекла сотрудника органов внутренних дел. Полицейский оказал ей содействие, указав работникам местной администрации на необходимость предоставить женщине доступ к конфиденциальным документам.

Уголовное дело возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Дагестану по материалам регионального управления ФСБ. По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Константин Соловьев