В аэропорту Самары развернут пункт миграционного контроля

Министерство внутренних дел России начало развертывание пунктов миграционного контроля в ключевых транспортных узлах для выявления нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что первые 12 пунктов миграционного контроля уже приступили к работе на территории крупнейших воздушных гаваней страны. В их число попал и аэропорт Курумоч (Самара).

В дальнейшем планируется открытие таких пунктов на приграничных железнодорожных станциях и вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска. Работу координируют Миграционная служба МВД России и Главное управление на транспорте МВД России.

Андрей Сазонов