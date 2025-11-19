ООО «Торговый дом ММК» — дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината — завершила сделку по приобретению 100% долей двух татарстанских компаний: ООО «Кама-Трейд Татарстан» и ООО «Торговый дом „Кама-Трейд Татарстан“». Об этом сообщает пресс-служба «Торгового дома ММК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ММК приобрел металлотрейдера «Кама-Трейд Татарстан»

Фото: Серей Петруша ММК приобрел металлотрейдера «Кама-Трейд Татарстан»

Фото: Серей Петруша

В ММК считают, что покупка позволит расширить поставки высокотехнологичного проката и оптимизировать операционные процессы на предприятиях группы.

«Кама-Трейд Татарстан» занимается EPS-очисткой металла, которая является экологически безопасной альтернативой кислотному травлению. Компания поставляет металлопрокат для автопроизводителей и других предприятий.

Анна Кайдалова