ММК приобрел металлотрейдера «Кама-Трейд Татарстан»
ООО «Торговый дом ММК» — дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината — завершила сделку по приобретению 100% долей двух татарстанских компаний: ООО «Кама-Трейд Татарстан» и ООО «Торговый дом „Кама-Трейд Татарстан“». Об этом сообщает пресс-служба «Торгового дома ММК».
Фото: Серей Петруша
В ММК считают, что покупка позволит расширить поставки высокотехнологичного проката и оптимизировать операционные процессы на предприятиях группы.
«Кама-Трейд Татарстан» занимается EPS-очисткой металла, которая является экологически безопасной альтернативой кислотному травлению. Компания поставляет металлопрокат для автопроизводителей и других предприятий.