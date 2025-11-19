Две жительницы Башкирии получили условные сроки за участие в фирмах-однодневках

Чишминский районный суд признал 59-летнюю местную жительницу и ее дочь виновными в образовании юридических лиц через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.2 УК РФ). По данным сайта суда, речь идет о Марине Шлагиной и Анастасии Мазуренко.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, к родственницам обратился неизвестный, предложив им номинально поучаствовать в создании и руководстве двух компаний.

Согласно тексту судебного решения, госпоже Мазуренко отводилась роль учредителя и директора компании «Сатурн», зарегистрированной в селе Сафарово Чишминского района. За участие в схеме неустановленное лицо предложило ей 7,5 тыс. руб., заверив в законности действий. Этот же человек предложил ее матери формально возглавить другую фирму – зарегистрированное в том же селе ООО «Уралтраст».

Номинальный характер назначения подсудимой выявила налоговая служба, которая обнаружила, что фирма «Сатурн» имеет признаки «фирмы-однодневки».

Дочь в суде признала вину.

Суд приговорил обеих родственниц к 200 часам обязательных работ, а также назначил им по году условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Майя Иванова