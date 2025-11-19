Рузаевский химзавод оспаривает завершение процедуры банкротства «Мотовилихи»

АО «Рузаевский завод химического машиностроения» подало апелляционную жалобу на решение суда о завершении конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы». Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел, позиция заявителя в документах суда пока не раскрыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, один из крупнейших артиллерийских заводов страны и единственный серийный производитель реактивных систем залпового огня был признан банкротом в 2018 году. 9 октября 2025 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» о завершении процедуры конкурсного производства в отношении общества.

АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (АО «Рузхиммаш») — предприятие, основанное в 1961 году и выпускающее железнодорожные вагоны, оборудование для нефтехимической и газовой промышленности, контейнеры-цистерны для сжиженного газа и водорода. Предприятие находится в Республике Мордовия и входит в холдинг «РМ Рейл» — структуру холдинга «Русские машины». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества от продажи в прошлом году составила 75,87 млн руб., чистая прибыль — 8,45 млн руб.