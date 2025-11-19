Производство осуществляется в России, а душистые вещества разрабатываются и создаются во Франции. Бренд сотрудничает с известными мировыми парфюмерными Домами, такими, как Givaudan, Firmenich, TechnicoFlor. В основе философии бренда — идея персонального выбора: ароматы подбираются под настроение и характер. Летом 2025 года вышла коллекция Gourmand Collection, в которую вошли четыре парфюма: Popcorn, Bubble Gum, Pink Pepper и Coffee. Ароматы You эксклюзивно представлены в сети магазинов ЛЭТУАЛЬ.

