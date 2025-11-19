В Оренбуржье разбираются в обстоятельствах избиения несовершеннолетнего в школе

Правоохранители организовали разбирательство в обстоятельствах нанесения телесных повреждений подростком другому мальчику. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Сотрудники полиции выявили видеозапись в интернете, на которой подросток наносит телесные повреждения другому несовершеннолетнему. Инцидент произошел в школе №16 в Новотроицке.

Все лица, причастные к случившемуся, установлены. По результатам проверки будет принято решение согласно законодательству.

Руфия Кутляева