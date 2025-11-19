В Астраханской области обвиненный в убийстве военный сбежал из под подписки

Знаменский гарнизонный военный суд Астраханской области приостановил рассмотрение дела военного Сергея Дудкина. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и самовольном оставлении части (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ), указано на сайте суда.

Дело поступило судье Руслану Назаров 8 октября. Первое заседание назначили на утро 7 ноября. Как отмечено в карточке, подсудимый на слушание не пришел, из-за чего производство приостановили.

В пресс-службе суда «Ъ — Средняя Волга» подтвердили, что сейчас Сергей Дудкин в федеральном розыске, а до того был под подпиской о невыезде. Подробностей дела суд не раскрывает. Защита подсудимого также отказалась от комментариев.

Нина Шевченко