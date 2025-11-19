Володин опроверг сообщения СМИ о повышении пенсионного возраста в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что речи о повышении пенсионного возраста в России не идет. По его словам, СМИ неверно интерпретировали слова депутата Светланы Бессараб про увеличение размера выплаты при выходе на пенсию на десять лет позже.

«Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать»,— пояснил господин Володин на пленарном заседании Госдумы (цитата по ТАСС). Он напомнил, что в СМИ часто такое бывает — «вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся».

Светлана Бессараб говорила в беседе с агентством, что пенсию по старости назначают не автоматически, а только по заявлению гражданина. Это сделано, чтобы человек мог остаться на работе и увеличить тем самым свои пенсионные накопления. При этом, уточняла депутат, при отсрочке выхода на пенсию на десять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты проиндексируют в 2,32 раза, фиксированную часть — 2,11 раза. В течение этих десяти лет гражданин будет получать только зарплату, добавила госпожа Бессараб, поэтому каждому следует самостоятельно решать, что выгоднее — работать одновременно с пенсией или дождаться бОльших выплат при выходе на нее позднее. Некоторые СМИ расценили это заявление депутата как призыв к увеличению пенсионного возраста в стране.